Unbroken Cities: Садовый рассказал, какие города помогают в реабилитации военных
За все время войны Львов стал приютом для многих беженцев и военных, которые проходят там реабилитацию. В частности, инициатива Unbroken Cities Network, основанная в 2023 году для поддержки и развития реабилитации в Украине, планирует привлечь до конца года около 60 городов и передавать странам ценный опыт.
Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что Unbroken Cities Network планирует привлечь города, которые готовы сегодня помогать Украине. Но наиболее интересно, что в планах инициативы – привлечь к сообществу украинские города.
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Делиться опытом с другими
Андрей Садовый считает, что украинцы должны делиться полученным опытом с другими городами.
Мы знаем лучше, чем кто-либо в мире, как выживать в сложных условиях и перестраивать свои города во время атак. Этот опыт будет полезен для коллег из Европы и мира,
– отметил городской голова Львова.
С ресурсами для Unbroken Cities помогают западные партнеры. Так, например, город Вильнюс выделил грант размером 700 тысяч евро, поэтому один этаж львовского центра реабилитации посвященный Вильнюсу. Также присоединяются Варшава и Фрайбург, а недавно было подписано соглашение с Осло.
Эти города рассматривают сейчас серьезные проекты, чтобы помочь Украине с ремонтом детских помещений, ведь дети также страдают от ракетных ударов и нуждаются в реабилитации.
Unbroken Cities – это уникальное сообщество, объединяющее людей, которые понимают реальность и знают, что будущее надо строить сегодня,
– подытожил Садовый.
Львов помогает военным и переселенцам
- Во Львове прекратили любые ремонтные работы за счет города. Сейчас все возможные ресурсы направляют на поддержку Сил обороны Украины. Только за апрель удалось выделить на нужды военных и переселенцев около 71 миллиона гривен, а общая сумма за год превысила 1 миллиард гривен.
- Во Львове действует модульный городок "Мариаполис", в котором живут украинцы из Мариуполя, Херсона, Скадовска, Мелитополя и т. д., в частности – около 260 детей. Андрей Садовый призывает приходить и поддерживать этих людей.
- 10 мая во Львове на улице Николайчука открыли Центр протезирования и ортезирования, который будет работать на базе Национального реабилитационного центра "Несокрушимые". Ежегодно там смогут изготавливать около 1000 протезов, а также обучать будущих специалистов. Строительство профинансировало правительство Германии.