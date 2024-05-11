Unbroken Cities: Садовый рассказал, какие города помогают в реабилитации военных

За все время войны Львов стал приютом для многих беженцев и военных, которые проходят там реабилитацию. В частности, инициатива Unbroken Cities Network, основанная в 2023 году для поддержки и развития реабилитации в Украине, планирует привлечь до конца года около 60 городов и передавать странам ценный опыт.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что Unbroken Cities Network планирует привлечь города, которые готовы сегодня помогать Украине. Но наиболее интересно, что в планах инициативы – привлечь к сообществу украинские города.

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Делиться опытом с другими

Андрей Садовый считает, что украинцы должны делиться полученным опытом с другими городами.

Мы знаем лучше, чем кто-либо в мире, как выживать в сложных условиях и перестраивать свои города во время атак. Этот опыт будет полезен для коллег из Европы и мира,

– отметил городской голова Львова.

С ресурсами для Unbroken Cities помогают западные партнеры. Так, например, город Вильнюс выделил грант размером 700 тысяч евро, поэтому один этаж львовского центра реабилитации посвященный Вильнюсу. Также присоединяются Варшава и Фрайбург, а недавно было подписано соглашение с Осло.

Эти города рассматривают сейчас серьезные проекты, чтобы помочь Украине с ремонтом детских помещений, ведь дети также страдают от ракетных ударов и нуждаются в реабилитации.

Unbroken Cities – это уникальное сообщество, объединяющее людей, которые понимают реальность и знают, что будущее надо строить сегодня,

– подытожил Садовый.

Львов помогает военным и переселенцам