Современное заведение с бассейном: Садовый показал, каким будет самый большой реабилитационный центр во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый показал территорию будущего реабилитационного центра в Брюховичах. Это заведение станет крупнейшим в системе Unbroken. В центре будут восстанавливаться военные и гражданские, которые получили тяжелые ранения и адаптируются к новой жизни.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Андрея Садового. Новые корпуса здесь могут открыть до конца года.

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Что известно о новом реабилитационном центре во Львове

Мэр города пообещал, что в новом реабилитационном центре помощь смогут получить все, кто в ней нуждается. Планируется масштабный проект с несколькими отделами и парком.

Это будет место не только для ветеранов и людей, раненых войной. Это центр для всех львовян, которые нуждаются в реабилитации после тяжелых болезней или операций. Здесь будут помогать каждому, кто хочет вернуться к полноценной жизни,

– отметил Садовый.

По словам городского головы, площадь реабилитационного центра является большой. Ранее здесь была больница, где находились люди после болезней сосудов и сердца. Медицинское учреждение переоборудуют: там будут новые корпуса, бассейн на 25 квадратинх метров. Рядом с заведением есть большой парк, что оборудуют для различных видов реабилитации.

Так до конца года планируется открыть новые корпуса, современный реабилитационный бассейн и специально обустроенные зоны для занятий спортом, садоводством и творчеством. Завершить строительство инклюзивного парка планируют в 2026 году. Также здесь обновят историческую виллу 1907 года, что станет пространством для арттерапии, библиотеки и встреч.

Этот проект городские власти Львова реализуется при поддержке международных партнеров – правительства Литвы, Красного Креста, GIZ и компании Narbutas, которая обеспечит центр мебелью.

В Брюховичах строят современный реабилитационный центр: смотрите видео

Напомним, в центре Unbroken военным после ранения уже предоставляют услуги по реабилитации и при необходимости – протезирование. Сначала врачи улучшают физическое состояние, а в дальнейшем и психологическую поддержку. Боец 47 бригады Михаил Бакалюк рассказал 24 Каналу свою историю восстановления в центре.