Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам расширения Гийом Мерсье, передает"Интерфакс-Украина".

Что говорят в Еврокомиссии о ситуации?

Ведомство сознательно воздерживается от комментариев относительно конкретных уголовных производств или отдельных дел. В то же время в блоке четко подчеркивают нерушимость принципа верховенства права для каждого государства-кандидата.

Мерсье отметил, что борьба со злоупотреблениями требует системных и непрерывных усилий всего государственного аппарата.

Это требует постоянных усилий для обеспечения мощного потенциала в борьбе с коррупцией и отмыванием денег посредством эффективного предотвращения, расследования и судебного преследования, а также обеспечения соблюдения верховенства права,

– подчеркнул представитель ЕС.

Представитель Еврокомиссии отдельно подчеркнул ключевую роль специализированных структур в построении демократического государства. По его словам, стабильная работа таких институтов без постороннего давления остается фундаментальным требованием Брюсселя.

Им должна быть обеспечена защита, и они должны иметь возможность надлежащим образом выполнять свою работу,

– добавил Гийом Мерсье.

Европейская Комиссия призвала Украину реформировать Офис генпрокурора и ввести конкурс на должность генерального прокурора. Спикер подчеркнул, что эти изменения входят в перечень из десяти приоритетных реформ в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией.

По его словам, Еврокомиссия будет оценивать прогресс Украины в рамках переговоров о вступлении в ЕС, поэтому реформы должны реализовываться последовательно и эффективно.

Напомним, ситуация вокруг генерального прокурора Руслана Кравченко обострилась после его заявлений о подозрении в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП Александру Клименко. Кравченко также утверждал, что ранее президент Владимир Зеленский сдерживал его от таких действий.

В НАБУ и САП назвали это продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы и подчеркнули, что Кривоносу на тот момент официально не вручали подозрение. В антикоррупционном органе также опровергли заявления Кравченко об изъятии уголовных дел и подчеркнули, что не требуют неприкосновенности для своих сотрудников.

Зеленский призвал Верховную Раду незамедлительно уволить Кравченко от должности, заявив, что для генерального прокурора есть только один путь – увольнение.