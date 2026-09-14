Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьє, передає "Інтерфакс-Україна".

Що кажуть у Єврокомісії про ситуацію?

Відомство свідомо утримується від коментарів щодо конкретних кримінальних проваджень чи індивідуальних справ. Водночас у блоці чітко підкреслюють непорушність принципу верховенства права для кожної держави-кандидата.

Мерсьє зазначив, що боротьба зі зловживаннями вимагає системних і безперервних зусиль усього державного апарату.

Це вимагає постійних зусиль для забезпечення потужного потенціалу в боротьбі з корупцією та відмиванням грошей шляхом ефективного запобігання, розслідування та судового переслідування, а також гарантування дотримання верховенства права,

– наголосив речник ЄС.

Представник Єврокомісії окремо підкреслив ключову роль спеціалізованих структур у розбудові демократичної держави. За його словами, стабільна робота таких інституцій без стороннього тиску залишається фундаментальною вимогою Брюсселя.

Для них має бути забезпечено захист, і вони повинні мати змогу належним чином виконувати свою роботу,

– додав Гійом Мерсьє.

Європейська Комісія також закликала Україну реформувати Офіс генпрокурора та запровадити конкурс на посаду генерального прокурора. Речник наголосив, що ці зміни входять до переліку з десяти пріоритетних реформ у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.

За його словами, Єврокомісія оцінюватиме прогрес України в межах переговорів про вступ до ЄС, тож реформи мають реалізовуватися послідовно та ефективно.

Нагадаємо, ситуація навколо генпрокурора Руслана Кравченка загострилася після його заяв про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та особі, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Кравченко також стверджував, що раніше президент Володимир Зеленський стримував його від таких дій.

У НАБУ і САП назвали це продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи та наголосили, що Кривоносу на той момент офіційно не вручали підозру. У антикорупційному органі також заперечили заяви Кравченка про вилучення кримінальних проваджень та наголосило, що не вимагає недоторканності для своїх працівників.

Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно звільнити Кравченка з посади, заявивши, що для генпрокурора є лише один шлях — звільнення.