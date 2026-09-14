У Еврокомиссии отреагировали на конфликт между генеральным прокурором Украины и НАБУ
В Европейской комиссии заявили о нулевой терпимости к коррупции на фоне недавних обвинений генерального прокурора Руслана Кравченко в адрес Национального антикоррупционного бюро Украины. Брюссель подчеркнул, что обеспечение независимости и защиты таких институтов является обязательным условием для вступления страны в Евросоюз.
Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам расширения Гийом Мерсье, передает"Интерфакс-Украина".
Что говорят в Еврокомиссии о ситуации?
Ведомство сознательно воздерживается от комментариев относительно конкретных уголовных производств или отдельных дел. В то же время в блоке четко подчеркивают нерушимость принципа верховенства права для каждого государства-кандидата.
Мерсье отметил, что борьба со злоупотреблениями требует системных и непрерывных усилий всего государственного аппарата.
Это требует постоянных усилий для обеспечения мощного потенциала в борьбе с коррупцией и отмыванием денег посредством эффективного предотвращения, расследования и судебного преследования, а также обеспечения соблюдения верховенства права,
– подчеркнул представитель ЕС.
Представитель Еврокомиссии отдельно подчеркнул ключевую роль специализированных структур в построении демократического государства. По его словам, стабильная работа таких институтов без постороннего давления остается фундаментальным требованием Брюсселя.
Им должна быть обеспечена защита, и они должны иметь возможность надлежащим образом выполнять свою работу,
– добавил Гийом Мерсье.
Европейская Комиссия призвала Украину реформировать Офис генпрокурора и ввести конкурс на должность генерального прокурора. Спикер подчеркнул, что эти изменения входят в перечень из десяти приоритетных реформ в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией.
По его словам, Еврокомиссия будет оценивать прогресс Украины в рамках переговоров о вступлении в ЕС, поэтому реформы должны реализовываться последовательно и эффективно.
Напомним, ситуация вокруг генерального прокурора Руслана Кравченко обострилась после его заявлений о подозрении в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП Александру Клименко. Кравченко также утверждал, что ранее президент Владимир Зеленский сдерживал его от таких действий.
В НАБУ и САП назвали это продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы и подчеркнули, что Кривоносу на тот момент официально не вручали подозрение. В антикоррупционном органе также опровергли заявления Кравченко об изъятии уголовных дел и подчеркнули, что не требуют неприкосновенности для своих сотрудников.
Зеленский призвал Верховную Раду незамедлительно уволить Кравченко от должности, заявив, что для генерального прокурора есть только один путь – увольнение.