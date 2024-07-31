Иран поднял "красный флаг мести" после убийства лидера ХАМАС

Утром, 31 июля, сообщили о смерти одного из высших лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Из-за этого Иран поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

ХАМАС, как ни странно, обвинил в убийстве Израиль. Иран пригрозил "суровым ответом" на вероятное убийство главаря палестинской исламистской группировки.

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Иран обещает отомстить за смерть Гании

Издание Times of Israel сообщило, что в Корпусе стражей исламской революции заявили о "жестком и болезненном ответе" за убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране.

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна "защитит свою территориальную целостность, достоинство, честь и гордость".

В то же время верховный лидер Аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что Иран считает своим долгом отомстить за убийство Хании, поскольку его убили на их земле.

Вы убили нашего дорогого гостя в нашем доме, а теперь проложили путь для своего жестокого наказания,

– заявил он, намекнув на Израиль.

Уже впоследствии ряд СМИ опубликовал фото и видео на которых видно, как Иран поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

Иран поднял "красный флаг": смотрите видео

К слову, убитый руководил политическими операциями организации по эмиграции в Катаре. Он погиб якобы в результате израильского рейда на его резиденцию в Тегеране, где он находился после инаугурации Пезешкиана.