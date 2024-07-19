Китаю не нравится дружба Путина и Ким Чен Ына: почему Пекин продолжает поддерживать Москву

Россия усиливает сотрудничество с Северной Кореей. В июне Владимир Путин даже совершил визит в КНДР. Однако Китаю не нравится дружба Путина с Ким Чен Ыном.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что Пекин со страхом смотрит на сближение России с "союзниками".

Читайте также Россия прислуживает Китаю: может ли она вступить в войну за Тайвань

Почему Китаю выгодно сотрудничество с Россией

Китай не заинтересован в свержении путинского режима и победе в России демократии и свободы. Для КНР это плохой сценарий, ведь в таком случае начнется сближение России с Европой.

Чтобы ни делал Путин, Китай не перестанет сочувствовать и сотрудничать с Россией. Поскольку эти две страны являются ключевыми структурами, которые поддерживают тиранию в мире,

– сказал Гудков.

По его словам, КНР будет делать ставку на то, чтобы путинский режим сохранился, продолжал управлять и, чтобы в стране, которая имеет большую границу с Китаем, не было демократии.

Кроме того, Пекин будет стоять на стороне Путина в вопросах важных аспектов, в частности, политических, организационных, международных и тому подобное. Эта позиция не будет подвергаться серьезным изменениям, ведь объективно между путинской Россией и Китаем, где одна политическая партия удерживает власть уже почти в течение 80 лет, существует стратегический союз.

"Он (союз – 24 Канал) ограничен определенными отношениями Китая с другими странами. Пекин не полезет глубоко в войну и не будет военным союзником, чтобы не потерять отношения с Западом. Однако во всем остальном всячески будет поддерживать Москву", – добавил российский оппозиционный политик.