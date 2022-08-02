Ответит ли Китай силой на визит Пелоси: прогноз Пионтковского

Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси успешно приземлился в Тайване. Масштабного ответа от Китая нет.

Андрей Пионтковский, российский публицист, рассказал 24 каналу, как дальше может развиваться ситуация. По его мнению, так называемого ответа за Тайвань напрямую Соединенным Штатам Америки может не быть.

Обратите внимание Более 20 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня

Публицист обратил внимание на то, что военные учения вокруг Тайваня, вероятно, будут проходить в большинстве после визита спикера Палаты представителей США.

"Нэнси Пелоси, как известно, встретится с президентом, парламентом и покинет Тайвань 3 августа. Поэтому никаких серьезных акций Китай не планирует", – рассказал Андрей Пионтковский.

Не пропустите Китай осудил визит Пелоси в Тайвань: она сделала ответное заявление

Напряжение в Тайбэе возрастет

Начало китайских военных учений не позволит властям Тайваня расслабиться. Однако прямое вторжение пока маловероятно. Так называемые красные линии в отношениях США и Китая, по мнению публициста, только одни.

Андрей Пионтковский Публицист "Красные линии" – это попытка прямого вторжения – к ней там остается много нюансов. Например, в Тайванском проливе есть два небольших острова. Китайцы вот там могут попробовать.

Также Андрей Пионтковский предположил, что после визита Нэнси Пелоси в Конгрессе США начнется очень серьезное лоббирование усиления военной помощи Тайваню.

Кроме того, публицист акцентировал внимание на разочаровании путинской пропаганды, ожидавшей войны. По его словам, в России надеялись, что в случае начала боевых действий США направят все силы на войну с Китаем и забудут об Украине.

Напряжение вокруг визита Нэнси Пелоси в Тайвань: главное

В Китае "взорвались" резкими заявлениями после информации о возможности визита спикера Палаты представителей США в Тайвань. В частности, в Пекине почти сразу пригрозили развернуть военную кампанию против Тайваня. Кроме того, были упреки о возможности вытеснения борта Пелоси.

Визит начался. В Белом доме подготовили план безопасности для спикера. За самолетом спикерки Палаты представителей США, который двигался в Тайвань, на сервисе Flightradar24 следили 300 тысяч человек.

К обеспечению охраны периметра (чтобы обеспечить безопасность Нэнси Пелоси) привлекли 8 истребителей и 5 самолетов-дозаправщиков.

Кроме того, к востоку от Тайваня также отправили четыре военных корабля США, включая авианосец.

Несмотря на повышенный уровень угрозы, Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань. Министерство иностранных дел Китая, конечно же, осудило этот визит.

К теме – Китай анонсировал военные учения: смотрите видео 24 канала