Лукашенку очень тревожно: какой может быть реакция на российские провалы

Белорусский диктатор Александр Лукашенко до последнего отказывается втягивать белорусские вооруженные силы в войну против Украины. Вероятно, тот находится не в самом лучшем психологическом состоянии, да еще и постоянные российские неудачи заставляют Лукашенко чувствовать себя очень тревожно.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал. Он предположил, какие действия может предпринять самопровозглашенный президент Беларуси после ряда провалов русской армии.

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Заметим, что недалеко от Волынского и Полесского направления определенные силы белорусской армии продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

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Жданов считает, что в ближайшее время Украина увидит большую активность белорусской армии. Связана она будет снова с внезапной проверкой боевой готовности армии.

Есть информация, что самопровозглашенный президент Беларуси Александра Лукашенко очень взволновала ситуация в Белгородской области, к тому же нагнетают атмосферу еще и инциденты в Курской области.

Я вполне допускаю, что буквально сегодня – завтра Лукашенко начнет поднимать войска по тревоге, тренировать, проверять и т.д. Так же как отреагировал на события в Брянской области, когда был самолетопад, 4 летательных аппарата за один световой день,

– прокомментировал Жданов.

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