Лукашенку очень тревожно: какой может быть реакция на российские провалы
Белорусский диктатор Александр Лукашенко до последнего отказывается втягивать белорусские вооруженные силы в войну против Украины. Вероятно, тот находится не в самом лучшем психологическом состоянии, да еще и постоянные российские неудачи заставляют Лукашенко чувствовать себя очень тревожно.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал. Он предположил, какие действия может предпринять самопровозглашенный президент Беларуси после ряда провалов русской армии.
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Заметим, что недалеко от Волынского и Полесского направления определенные силы белорусской армии продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
Как может отреагировать фюрер
Жданов считает, что в ближайшее время Украина увидит большую активность белорусской армии. Связана она будет снова с внезапной проверкой боевой готовности армии.
Есть информация, что самопровозглашенный президент Беларуси Александра Лукашенко очень взволновала ситуация в Белгородской области, к тому же нагнетают атмосферу еще и инциденты в Курской области.
Я вполне допускаю, что буквально сегодня – завтра Лукашенко начнет поднимать войска по тревоге, тренировать, проверять и т.д. Так же как отреагировал на события в Брянской области, когда был самолетопад, 4 летательных аппарата за один световой день,
– прокомментировал Жданов.
Жданов предположил реакцию Лукашенко на постоянные российские неудачи: смотреть видео
Что известно о ядерном сотрудничестве Беларуси и России
- 25 мая Кремль и Белоруссия подписали соглашения, которые должны ускорить подготовку к размещению в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Еще в апреле Россия провела для белорусских военных учения по обращению с тактическими ядерными боеголовками.
- Однако Институт по изучению войны называет возможность передачи нуклеарного арсенала Лукашенко маловероятной. Ведь для развертывания тактического ядерного оружия необходима как значительная военная инфраструктура, так и контроль российского командования над элементами вооруженных сил Беларуси.
- Напомним, Путин объявлял, что до 1 июля 2023 года. Россия должна разместить в Беларуси часть своего нуклеарного потенциала.