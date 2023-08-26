Пытается сыграть роль: в ISW рассказали, что значит для Лукашенко смерть Пригожина

Институт изучения войны днем ранее прогнозировал, что Александр Лукашенко будет молчать после смерти Пригожина. Однако самопровозглашенный президент все же отреагировал на последние события.

В частности, Лукашенко заявил, что смерть Пригожина – совсем не почерк Путина. А гарантий безопасности мятежнику никто не давал.

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Лукашенко хочет казаться независимым

В ISW прогнозировали, что самопровозглашенный президент Беларуси не будет реагировать на гибель главы ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина во избежание обострения отношений с Кремлем. Однако Институт ошибся – желание Лукашенко казаться "суверенным лидером" перевесило.

Александр Лукашенко заявил, что судьба вагнеровцев в Беларуси неизменна – продолжает действовать построенная ранее система. Однако в последнее время количество наемников сокращается. В ISW уверены, что это связано с успешными попытками Кремля ослабить структуру.

В условиях фактической оккупации Беларуси Россией Лукашенко настойчиво пытается показать себя независимым лидером. Он стремится убедить внутреннюю аудиторию, что Путин не виновен в сбитии самолета "повара". Подтверждение этого означает односторонний отказ от договоренностей, которые он ранее заключил с "Вагнером".

В своем комментарии Лукашенко рассказал, как проходили переговоры во время мятежа вагнеровцев. ISW уверены, что это еще одна игра, чтобы показать, что тот не является марионеткой Путина – якобы Лукашенко сам может принимать решения по безопасности.

Самопровозглашенный президент Беларуси также попытался заверить всех, что не давал никаких гарантий безопасности Пригожину. Так он снимает с себя ответственность – Лукашенко убеждает, что о них не было и речи.

Смерть Пригожина: что известно