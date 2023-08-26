Пытается сыграть роль: в ISW рассказали, что значит для Лукашенко смерть Пригожина
Источник:ISW
Институт изучения войны днем ранее прогнозировал, что Александр Лукашенко будет молчать после смерти Пригожина. Однако самопровозглашенный президент все же отреагировал на последние события.
В частности, Лукашенко заявил, что смерть Пригожина – совсем не почерк Путина. А гарантий безопасности мятежнику никто не давал.
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Лукашенко хочет казаться независимым
В ISW прогнозировали, что самопровозглашенный президент Беларуси не будет реагировать на гибель главы ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина во избежание обострения отношений с Кремлем. Однако Институт ошибся – желание Лукашенко казаться "суверенным лидером" перевесило.
Александр Лукашенко заявил, что судьба вагнеровцев в Беларуси неизменна – продолжает действовать построенная ранее система. Однако в последнее время количество наемников сокращается. В ISW уверены, что это связано с успешными попытками Кремля ослабить структуру.
В условиях фактической оккупации Беларуси Россией Лукашенко настойчиво пытается показать себя независимым лидером. Он стремится убедить внутреннюю аудиторию, что Путин не виновен в сбитии самолета "повара". Подтверждение этого означает односторонний отказ от договоренностей, которые он ранее заключил с "Вагнером".
В своем комментарии Лукашенко рассказал, как проходили переговоры во время мятежа вагнеровцев. ISW уверены, что это еще одна игра, чтобы показать, что тот не является марионеткой Путина – якобы Лукашенко сам может принимать решения по безопасности.
Самопровозглашенный президент Беларуси также попытался заверить всех, что не давал никаких гарантий безопасности Пригожину. Так он снимает с себя ответственность – Лукашенко убеждает, что о них не было и речи.
Смерть Пригожина: что известно
- Самолет Пригожина 23 августа упал в Тверской области. Среди погибших нашли тела руководителей "Вагнера" – Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. В смерти сообщество видит месть Путина за неудачный мятеж.
- СМИ со ссылкой на британскую разведку заявили, что Пригожина убрала ФСБ, полностью подчиняющуюся президенту России. Сам Путин якобы "выразил соболезнования" погибшему Пригожину. В своем выступлении он даже забыл о попытке военного переворота.
- Версий гибели несколько. Одна из основных – самолет сбили ракетой земля-воздух, которую выпустили с территории России. Москва не сообщает причину авиакатастрофы.