Реакция на вызывающее поведение россиян, – военный эксперт о масштабных учениях "Си Бриз-2021"
Источник:24 канал
Украинские военные участвуют в совместных учений с военными НАТО. Это стало "костью в горле" для России.
Об этом рассказал военный эксперт Игорь Романенко. Как он отметил, несмотря на масштабность учений в военном плане, есть и военно-политические вопросы.
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"Они заключаются в том, что есть реакция на вызывающее поведение россиян", – сказал эксперт.
Понятно, что они не только оккупировали Крым, но и захватили экономические зоны вокруг полуострова. Кроме того, Кремль пытается сделать Азовское море своим внутренним озером, останавливают проход через Керченский пролив и так далее.
Все это требует отзыва от наших союзников. И эти учения надо рассматривать прежде всего именно по этому направлению,
– считает Романенко.
По его словам, так оно и происходит. "Потому что, чтобы не сорвать встречу Байдена с Путиным, американцы остановили и не завели свои 2 боевых корабля – это воспринималось как слабость", объяснил специалист.
На самом деле на встрече каждый добился своего. Но то, кто и как будет поддерживать Украину – реализуется уже из этих учений, подчеркнул он.Справка. Посольство РФ в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения "Си Бриз-2021". В Кремле эти ежегодные учения на этот раз назвали слишком масштабными и агрессивными. Организаторы, конечноже, Кремль не послушали.
О провокации России
Москва решила действовать по-своему и заявила о начале испытания систем ПВО на оккупированном полуострове. Оккупанты привлекли около 20 самолетов и вертолетов и несколько дивизионов. А по мнению Романенко, это хороший пример, чтобы рассмотреть вопрос вокруг "Дефендера".О чем речь. Россияне заявляли, будто открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу "Дефендер". Минобороны Великобритании заявило, что не заметили, чтобы Россия как-то мешала их кораблю в Черном море.
"Это показало слабость России. У них меньший вооруженный потенциал и с этим они не могут смириться", – подчеркнул специалист.
Романенко о масштабных учениях "Си Бриз-2021" и россиянах: видео
Что известно о "Си Бриз-2021"
- Учения "Си Бриз-2021" накануне стартовали в Одессе. Они продлятся до 10 июня.
- "Си Бриз-2021" стали самыми масштабными за 20 лет проведения. В них принимают участие более 30 стран, всего будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, и до 3000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.
- Маневры будут отрабатывать в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.