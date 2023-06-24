Может переметнуться и Путин: как будет реагировать окружение диктатора на мятеж Пригожина

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж против российских властей. Путин уже выпустил обращение, в котором приказал унять мятежников, но диктатор резко может переметнуться на другую сторону.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Обращение Путина можно прочесть здесь.

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Ближайшее окружение Путина

Шейтельман отметил, что в ближайшее окружение Путина входят не более 10 человек. Это те, которые на публичных выступлениях диктатора всегда сидят в первых рядах. Среди них Медведев, Лавров, Мишустин, Эрнст, Гундяев, Матвиенко.

Эти люди – это фактически Путин. Они не будут действовать отдельно от своего владельца. Поэтому от них мы не увидим никакой реакции, которая будет отличаться от путинской. Поэтому фактически от них мы ничего не услышим вообще по поводу мятежа.

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Остальные из окружения Путина

Интереснее следить за теми, кто фактически являеться окружением Путина, но находится дальше от него. В частности, мы уже видели позицию "партии Жириновского" ЛДПР. Там назвали диктатора "бабой". А еще мы не видели практически никакой реакции губернаторов.

Они пока только заявили, что "занимаются". Однако любопытно будет проследить, если они станут на сторону Пригожина. Между прочим, и Путин может перебраться на другую сторону. Именно сейчас он поставил не на того "коня". Однако что потом будет неизвестно.

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