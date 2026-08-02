Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов, отметив, что оккупанты следят за тем, что Владимир Путин ничего не может с этим поделать. Соответственно, позиции диктатора будут только ослабевать.

Опасные настроения распространяются по России

По словам специалиста по стратегическим коммуникациям, в стране-агрессоре не бывает революций или протестов в украинском или европейском формате, когда народ выходит на улицы с конкретными требованиями к власти. Это работает в цивилизованных странах, но не в России.

В России же народные движения или движения толпы обычно являются вторым компонентом после краха управляемости, управления и системы. То есть сначала происходит постепенное размывание силового аппарата, обескровливание экономики, потеря лояльности со стороны элит и силовиков.

Уже на втором этапе нарастает недовольство, с чего начинается размывание законности, государственности, массовые драки за бензин в очередях. Это все еще впереди. Однако начало – это элитарные движения,

– сказал он.

Богданов подчеркнул, что сейчас россияне находятся на стадиях торга и отрицания. Некоторые из них теряют все свои деньги из-за ударов по складам Wildberries. Важно, что Россия сейчас действительно теряет налоги и веру в то, что "все идет по плану".

Богданов рассказал, каковы настроения в России: смотрите видео