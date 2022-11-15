"Зеленский радуется, а у нас что": россиян "порвало" после речи президента Украины на G20

Владимир Зеленский выступил перед лидерами стран Большой двадцатки. Реакция россиян не заставила себя долго ждать – они написали немало нелепых и забавных комментариев, в которых жаловались и сетовали на свое государство.

Во вторник, 15 ноября, глава нашего государства выступил на саммите G20 в Индонезии, где озвучил ряд важных для Украины тезисов перед мировым сообществом. Предупреждаем, что в этом обзоре реакции 24 канала будет очень много недовольных россиян, которых задело выступление Зеленского.

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Как отреагировали россияне на "Минск"

Во время своей речи Зеленский отметил, что "Минска-3" не будет – то есть Украина не будет вести переговоры с Россией, а сядет за стол переговоров тогда, когда государство-оккупант полностью выведет свои войска с наших земель. Это единственная формула, гарантирующая мир, по мнению Зеленского.

Граждане вражеского государства писали, что им сейчас и так не до"Минска", потому что побед у путинских солдат нет, а садиться за стол переговоров, когда ты в слабой позиции и якобы имеешь "вторую армию в мире", как-то стыдно.



Россия не готова к переговорам, потому что проигрывает на фронте / Скриншот из телеграм-канала вражеского государства

Кроме того, было очень много людей, которым просто не угодил Зеленский – непонятно почему. Такие россияне писали, что у нашего президента "что-то не так" с футболкой, или они просто его ненавидят. Ну, выглядит это, по меньшей мере, очень нелепо.

Гражданам вражеского государства не угодила футболка Зеленского

Также россияне писали, что "не понимают, до чего докатились", призывали к насилию и заявляли, что "Зеленский вместе с Лавровым проиграл войну" – что это значит, наверное, никто адекватный не объяснит.



Жалобы и нытье россиян / Скриншот из телеграма

Граждане России недовольны из-за "сдачи Херсона"

Больше всего комментариев во вражеских пабликах было о том, что оккупанты удрали с правого берега Херсонщины и поэтому пошатнулось "величие России". В частности, граждане государства-захватчика писали следующее:

"Неважно, зашли ли они (ВСУ – 24 канал) туда с боем, но того факта, что Россия свалила, уже достаточно";

"Город был оставлен";

"Факт остается фактом – город оставили";

"Город бросили. Все стиральные машинки украли. Все пи*да";

"Для чего было присоединять Херсон, если его невыгодно содержать".

Нытье россиян из-за "сдачи" Херсона: смотрите скриншоты из вражеских телеграм-каналов (есть нецензурная лексика, 18+)

Было также немало тех, которые угрожали Украине и говорили, что "Россия еще вернется", однако вряд ли их нужно учитывать. Смешно, что среди таких комментариев появилось "предупреждение" о том, что "Внимание! Нацисты на чате".



Россияне признали, что являются нацистами / Скриншот из вражеского паблика

Намеки на "адекватность" в российских чатах

Следует также отметить, что были среди оккупантов и те, у которых проскакивали проблески "адекватного мышления" и определенной надежды. Очевидно, для оккупантов, которые писали: "Зеленский молодец, грандиозно" – это было возможностью как-то обезопасить себя от ответственности, когда Украина окончательно победит в этой войне. Однако, несколько комментариев россиян, по всей видимости, не спасут – нужно было выходить на митинги и бороться против диктатора Путина.

Напомним, особенно ничтожные и жалкие российские солдаты. Жительница с освобожденных территорий Херсона рассказала, что один из захватчиков ворвался в ее дом и требовал код от мультиварки. Солдат подумал, что это сейф.

Достойно внимания – речь Зеленского на саммите Большой двадцатки: смотрите видео