Реакция на смерть Полякова, – нардеп рассказал о состоянии Скороход, которую госпитализировали
Источник:"Интерфакс-Украина"
В Верховной Раде во время заседания 8 октября потеряла сознание нардеп Анна Скороход. Вероятно, ей стало плохо после известия о смерти коллеги Антона Полякова.
Для спасения женщины в парламент оперативно прибыла скорая помощь. Член группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец сообщил, что сейчас народный депутат находится в медучреждении.
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Реакция на смерть Полякова
В нашей группе ("За майбутнє" – 24 канал) только 22 человека, и мы довольно хорошо общаемся друг с другом. Госпожа Анна сидит рядом с Антоном, они больше общались. Я думаю, что это (потеря сознания – 24 канал) ее реакция на то, что он погиб,
– заметил он.
По словам Дмитрия Лубинца, Анна Скороход потеряла сознание, находясь в здании комитетов Верховной Рады. Скорее всего у парламентария повысилось давление.
Нардеп также добавил, что коллегу пытались привести в чувство и "ей стало немножко легче, но потом она снова потеряла сознание, поэтому решили отправлять ее в больницу".Обратите внимание! Летом 2021 года Анну Скороход и Антона Полякова застали вместе во Львове. Tabloid опубликовал соответствующие фото, где замужняя нардеп прижималась к коллеге.
Смерть Антона Полякова: коротко
- Нардепа Антона Полякова нашли мертвым 8 октября в Днепровском районе Киева.
- Политика пытались реанимировать врачи скорой, однако спасти ему жизнь не удалось.
- Правоохранители, которые работали на месте происшествия, сообщили, что мужчине стало плохо в такси.
Более подробно о смерти народного депутата Антона Полякова – читайте по ссылке.