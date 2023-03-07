Будет большим шоком, чем для нас, – Мартыненко о реакции Запада на расстрел пленного

В сети 6 марта появилось видео убийства украинского военнопленного российскими оккупантами. Видео сразу облетело всю сеть и в очередной раз показало всему миру настоящее лицо путинского режима.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Он убежден, что это видео для всех закрепило поразительную разницу между цивилизованным миром и российской армией.

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Напомним, что на несколько секундной записи видно, как украинский военнопленный говорят "Слава Украине" и за это мгновенно получает автоматную очередь. В то же время в соцсетях население страны-террористки всячески радовалось и поддерживало подобные действия в самых жестоких формулировках. Это стало очередным доказательством причастности всего русского народа к геноциду украинцев.

Настоящий шок

Мартыненко отметил, что для всего цивилизованного мира, союзников Украины это событие стало настоящим шоком, даже больше, чем для Украины. Ведь, к сожалению, мы привыкли видеть подобные зверства россиян.

Эксперт подчеркнул, что западные медиа даже не могли открыто поставить такое видео на своих платформах, пытаясь уберечь психику населения.

Для многих это стало очередным подтверждением, что Украина сражается с противником, который не признает никаких законов войны в принципе,

– добавил Мартыненко.

Мартыненко о реакции Запада на убийство украинского пленника: смотреть видео