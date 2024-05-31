Зеленский отреагировал на решение Байдена разрешить бить по России оружием США
Источник:Владимир Зеленский
Днем, 31 мая, Украина получила долгожданное разрешение пользоваться оружием США во время ударов по территории России. Президент Украины прокомментировал это чрезвычайно важное решение для нашего государства.
Накануне на пресс-конференции в Швеции Владимир Зеленский заявил, что рано утром 31 мая получил важный месседж о согласии США на удары по российской территории. Сейчас же украинский лидер в соцсети Х прокомментировал это.
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Зеленский отреагировал на разрешение бить по России американским оружием
Президент Украины приветствовал решение американского лидера Джо Байдена относительно использования Украиной своих оборонительных возможностей. Речь идет о нанесении ударов оружием США по территории России.
Это важный шаг, который сейчас позволит нам действительно эффективнее защищать Украину и украинцев от российского террора и попыток расширить войну,
– говорится в сообщении Зеленского.
Украинский лидер подчеркнул, что необходимо и в дальнейшем делать именно такие эффективные и решительные шаги, чтобы обеспечить стратегическое преимущество демократического мира в этом противостоянии, где решается не только судьба нашего государства.
По его словам, именно с помощью совместных усилий удастся восстановить справедливый мир и гарантировать безопасность. Президент Украины поблагодарил за "жизненно важную поддержку".
Что говорит Кулеба об этом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном приветствовал решение США о разрешении Украине на удары по территории страны-агрессора.
Я поговорил с Энтони Блинкеном и приветствовал недавнее решение США, которое позволяет Украине лучше защищаться от российских атак. Это своевременный шаг в правильном направлении,
– написал Кулеба в соцсети Х.
Как заверил глава украинского МИД, наше государство и Соединенные Штаты также обсудили последние шаги, сделаны для обеспечения поставок дополнительных систем Patriot в Украину.
Министр добавил, что команды президентов работают над скорейшим решением этого вопроса. Особое внимание уделили подготовке к предстоящему саммиту мира в Швейцарии и саммита НАТО в Вашингтоне.
США разрешили бить по России своим оружием: коротко
- 30 мая американские журналисты сообщили якобы Джо Байден таки позволил Украине применять оружие США по российской территории. Однако с определенными ограничениями.
- Прежде всего говорится о том, чтобы использовать американское оружие в районе Харькова, чтобы защитить город от постоянных вражеских атак.
- Позже пресс-секретарь президента Украины подтвердил, что США официально предоставили разрешение бить американским оружием по целям на территории России – в приграничном с Харьковом регионе.