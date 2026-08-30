Реактивные БПЛА атакуют Киев: в столице слышны взрывы

Российская армия в очередной раз запустила в сторону Киева реактивные беспилотники. ПВО отражает атаку, в городе слышны звуки взрывов.

В последнее время враг постоянно терроризирует столицу с помощью дронов этого типа. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Что известно об очередном обстреле Киева реактивными БПЛА?

Воздушная тревога в Киеве в течение 30 августа и до момента публикации объявлялась 11 раз. Воздушные силы сообщали о движении реактивных БПЛА российской армии в сторону столицы, а также об их нахождении в небе над столицей.

Взрывы во время атаки на Киев прогремели ближе к 23 часам. В регионе работает Противовоздушная оборона. Реактивные БПЛА продолжают угрожать Киеву.

Этот тип дронов неоднократно прорывался в город в течение нескольких последних суток. Россия прибегла к тактике постоянного террора в Киеве, периодически направляя волны из небольшого количества БПЛА.

Обратите внимание: оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что днем атаки врага в Киеве привели к последствиям. После одного из обстрелов, в частности, в Шевченковском районе города вспыхнул пожар в нежилом помещении.

Также в результате падения обломков БПЛА в Голосеевском районе произошло повреждение фасада двухэтажного здания кафе. Кроме того, падение обломков зафиксировано на территории жилого комплекса в Печерском районе. Всего в Киеве за сутки пострадали несколько человек.