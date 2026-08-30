24 Канал собрал все, что известно на данный момент.

Что известно об атаке на Киев?

Тревогу в столице объявили около 11.13. Для города объявляли угрозу дронов. Воздушные силы предупреждали о движении реактивных БПЛА в Киев.

В Киеве работает ПВО,

– написали в КМВА.

Местные власти также призывают жителей находиться в укрытиях до объявления отбоя. Пока информации о возможных последствиях обстрела нет. Очевидно, власти предоставит эту информацию впоследствии.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канал.

Где еще фиксировались последствия обстрелов?

В результате ночной атаки россиян на Одесщину пострадали по меньшей мере три человека. Враг попал в складские помещения, где хранились продовольственные запасы для гражданского населения.

Также под ударом оказалась пограничная Черниговщина. В результате атак повреждены птицефабрика и частные дома, а сотни тонн соломы уничтожены.

В Харькове российские дроны дважды атаковали Немышлянский район: повреждены 5 автомобилей у многоэтажки, а во время второго удара беспилотник попал в навес АЗС. Пожар не возник. Более 20 атак дронами и артиллерией зафиксировали также на Днепропетровщине – под обстрелами находились четыре района области.