24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Київ?

Тривогу в столиці оголосили близько 11:13. Для міста оголошували загрозу дронів. Повітряні сили попереджали про рух реактивних БпЛА на Київ.

У Києві працює ППО,

– написали в КМВА.

Місцева влада також закликає жителів перебувати в укриттях до оголошення відбою. Наразі інформації про можливі наслідки обстрілу немає. Вочевидь, влада надасть цю інформацію згодом.

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Де ще фіксували наслідки обстрілів?

Унаслідок нічної атаки росіян на Одещину постраждали щонайменше троє людей. Ворог поцілив у складські приміщення, де зберігалися продовольчі запаси для цивільного населення

Також під ударом опинилася прикордонна Чернігівщина. Внаслідок атак пошкоджено птахофабрику та приватні оселі, а сотні тонн соломи знищено.

У Харкові російські дрони двічі атакували Немишлянський район: пошкоджено 5 автомобілів біля багатоповерхівки, а під час другого удару безпілотник влучив у навіс АЗС. Пожежі не виникло. Понад 20 атак дронами й артилерією зафіксували також на Дніпропетровщині – під обстрілами перебували чотири райони області.