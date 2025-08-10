В Украине зафиксировали на видео полет сельскохозяйственного самолета Moravan Z-137 Agro Turbo, который был оснащен пилонами с ракетами Р-73 для борьбы против вражеских дронов. Это оптимальный вариант противодействия российским беспилотникам.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив то, что ракеты Р-73 – относительно недорогие. По его словам, ГУР применяло их на морском дроне Magura, тогда удалось сбить несколько российских вертолетов.

Способы противодействия реактивным дронам

Военный эксперт объяснил, что такая ракета весит почти 100 килограммов. Нести их может не только легкомоторный самолет различных модификаций, но и даже БпЛА, однако для этого он должен быть тяжелым, чтобы мог поднять хотя бы 3 – 4 ракеты. Свитан привел пример турецкого дрона-самолета Kizilelma, который может поднимать на себе полторы тонны.

Летчик-инструктор рассказал, как в Великобритании оснастили ракетами ASRAAM ("воздух – воздух") автотранспорт и таким образом создали зенитно-ракетный комплекс.

Британцы сделали это за четыре месяца и мы получили более десяти ЗРК малой дальности, с которыми можно выстроить плотную фронтальную систему ПВО, через которую не пройдет ни один российский беспилотник, даже реактивный. Ракета Р-73 догонит его и достанет по высоте,

– отметил военный эксперт.

Против реактивных дронов можно применять ракеты с тепловой головкой самонаведения: Р-73, ASRAAM, AMRAAM. Они, как объяснил военный эксперт, могут догнать их.

Отметим, что военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, чем реактивный дрон опаснее "Шахеда". Он озвучил, что мобильным огневым группам надо использовать дополнительные средства для обнаружения таких БпЛА, а пулеметы эффективно против реактивных дронов не действуют.