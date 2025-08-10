Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши на тому, що ракети Р-73 – відносно недорогі. З його слів, ГУР застосовувало їх на морському дроні Magura, тоді вдалося збити декілька російських вертольотів.

Способи протидії реактивним дронам

Військовий експерт пояснив, що така ракета важить майже 100 кілограмів. Нести їх може не тільки легкомоторний літак різних модифікацій, а й навіть БпЛА, однак для цього він має бути важким, щоб мав змогу підняти хоча б 3 – 4 ракети. Світан навів приклад турецького дрона-літака Kizilelma, який може підіймати на собі півтори тонни.

Льотчик-інструктор розповів, як у Великій Британії оснастили ракетами ASRAAM ("повітря – повітря") автотранспорт і таким чином створили зенітно-ракетний комплекс.

Британці зробити це за чотири місяці й ми отримали понад десять ЗРК малої дальності, з якими можна вибудувати щільну фронтальну систему ППО, через яку не пройде жоден російський безпілотник, навіть реактивний. Ракета Р-73 наздожене його і дістане по висоті,

– зазначив військовий експерт.

Проти реактивних дронів можна застосовувати ракети з тепловою головкою самонаведення: Р-73, ASRAAM, AMRAAM. Вони, як пояснив військовий експерт, можуть наздогнати їх.

Зазначимо, що військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів, чим реактивний дрон небезпечніший за "Шахед". Він зауважив, що мобільним вогневим групам треба використовувати додаткові засоби для виявлення таких БпЛА, а кулемети ефективно проти реактивних дронів не діють.