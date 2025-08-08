Виявилося, що на кадрах – чеський сільськогосподарський турбогвинтовий літак Moravan Z-137 Agro Turbo. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Як відбивають атаки "Кукурудзниками"?

"Кукурудзника" на відео обладнали пілонами з ракетами класу "повітря-повітря" Р-73. Це дає змогу йому збивати розвідувальні дрони і найголовніше – "Шахеди" та крилаті ракети.

Звісно, цей літак не наздожене крилату ракету, яка у майже три рази швидше його. Але на зустрічних курсах, літак може встигнути захопити ракету, та пустити по ній свою Р-73,

– зауважує видання.

Moravan Z-137 Agro Turbo має:

швидкість 285 кілометрів за годину,

максимальну висоту польоту 5500 метрів,

максимальну дальність 641 кілометр,

максимальну злітну вагу приблизно 2500 кілограмів.

Кількість цих літаків у світу невелика – всього кілька десятків. Причина – вони вже зняті з виробництва.

Раніше, ми вже бачили, як для збиття розвіддронів використовували літаки Як-52, проте тоді для ураження пасажир відчиняв ліхтаря кокпіту, та стріляв з автоматичного дробовика. Схожим шляхом пішли й у РФ, де вже встановили на крило автоматичний дробовик та оптико-прицільну станцію,

– зауважують аналітики.

Але от встановлення ракет на таку авіацію в Україні зафіксовано вперше.

Переобладнаний "кукурудзник": дивіться відео

Однак, зазначається, що раніше вже було зроблено низку схожих наземних та морських виробів. Зокрема, йдеться про ЗРК "Оса", морський дрон Magura v5 та HMMWV 3-го Армійського корпусу, які отримали такі самі ракети "повітря-повітря" Р-73.

Тож можна зробити висновок, що механізм прицілювання вже був відпрацьований раніше.

Також існує ще одне відео за участі цього літака, там схоже, що літак злітає прямо з автомобільної смуги, або дуже низько над нею пролітає. Проте ймовірно це саме перший варіант, адже в цілому цей літак може злітати навіть з рівного поля, тому сенсу займати автомобільну дорогу просто немає,

– йдеться у статті.

Також автори зауважують, якщо ракети Р-73 досі застосовують та продовжують їх інтегрувати на нові платформи, то Україна або має дуже значні запаси, або знайшла їх закордоном.