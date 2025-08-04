Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що у серійному виробництві Bayraktar Kizilelma використано два українські двигуни. Двигуни можуть висіти у повітрі годинами.

Дивіться також Реактивні "Шахеди" із жахливим свистом: що за нові дрони атакували Київ і чи може їх збивати ППО

У чому перевага українських двигунів?

Існують дві версії цього безпілотника – дозвукова та надзвукова. На дозвуковій версії Kizilelma встановлено український двигун АІ-25ТLT.

Відмінний двигун, я сам на ньому літав, він стояв на L-39, AI-25 стояв там. І скільки я літав – жодних, взагалі жодних нарікань. У всьому полку тільки один раз двигун зупинився. Двигун поставили на дозвукову версію – AI-25LT, а на надзвукову – AI-322TF, тобто ця надзвукова машина ще буде піднімати, може підняти до півтора тонн бойових частин. Різного рівня – і авіабомби, і керовані, і вільно падаючі ракети. Це майбутнє авіації,

– сказав Роман Світан.

Він додав, що попереду – ера безпілотних систем із залученням штучного інтелекту. Саме безпілотники будуть основою подальших бойових дій. Льотчики керуватимуть ними дистанційно.

У майбутньому залишиться певний сегмент керованої авіації – це будуть двомісні літаки, де пілот виконуватиме функції оператора безпілотників, здатних діяти на відстані сотень кілометрів від пункту управління.

Kizilelma пов'язаний з Україною через використання українських двигунів і, принаймні частково, є спільним виробництвом із Туреччиною. Серійне виробництво вже запущено. Імовірно, що перше бойове застосування Kizilelma відбудеться саме на українському фронті.