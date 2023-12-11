Реактивные "Шахеды": что не так с этим "чудо-оружием" россиян

Прочел немного истерическую новость о появлении у врага модернизированного реактивного и быстрого "Шахеда". Будто бы скорость его достигает 600 километров в час, поэтому его очень тяжело сбить.

Это не новость, это дурость какая-то.

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Эффективность такого дрона будет меньше

Конечно, вместо двигателя внутреннего сгорания можно поставить на "Шахед 136" турбореактивный двигатель, и он станет быстрее. Иранцы так и сделали, у них это называется "Шахед 238".

Однако если скорость увеличится в три раза, то дальность упадет раз в 5 – 6. Это связано с тем, что реактивный двигатель априори менее экономичен, чем ДВС. Но важнее, что воздушное сопротивление возрастает пропорционально квадрату скорости, и расход топлива увеличится не в три раза, а гораздо больше.

То есть, если у обычного "Шахеда" дальность полета где-то 1200 километров и он может атаковать любую точку в Украине, то реактивный сможет летать на 200 – 300 километров и действовать исключительно в прифронтовой зоне. Что снижает его эффективность.

Кроме того, конструкция "Шахеда 136" типа "утка" весьма удачна именно для неторопливого полета. При существенном росте скорости его крылья становятся слишком большими, их нужно уменьшать. Но у них баки для топлива. Тогда топливо придется хранить в корпусе и делать его цилиндрическим и более удлиненным.

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В результате получим типичную крылатую ракету. Которой нас уже не испугать.

Да, враг постоянно совершенствуется, а в беспилотниках быстрее, чем мы, к сожалению. Но чудо-оружия у него нет. Реактивные "Шахеды" можно будет уничтожать, как сейчас уничтожаем всевозможные "Искандеры К" и "Калибры". Но при наличии современной ПВО – ПРО в достаточном количестве.