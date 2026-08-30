Об этом 24 Каналу рассказал генеральный директор украинской технологической компании BlueBird Tech Валерий Зарубин. Существуют различные способы сбивания реактивных дронов. Но здесь важно действовать, следуя правильному подходу.

Производители работают над средствами противодействия

Как подчеркнул Зарубин, украинские производители уже работают над созданием эффективного средства против реактивных "Шахедов". В то же время важно всегда смотреть в будущее и просчитывать риски.

Наше самое эффективное оружие – адаптивность и игра на опережение. Уже давно было понятно, что реактивные беспилотники будут летать и со временем превзойдут остальные. Кто-то к этому готовился, а кто-то – нет,

– сказал Зарубин.

Обратите внимание! Россия местами применяла реактивные "Шахеды" еще в 2025 году. Они способны лететь со скоростью 500 километров в час, что значительно затрудняет их сбивание. Как именно можно сбивать такие беспилотники – читайте в материале 24 Канала.

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Добавим, что министр обороны Евгений Хмара заявил, что Украина ищет эффективные способы противодействия реактивным беспилотникам. Уже есть четыре перехватчика, способные сбивать реактивные "Шахеды". Они прошли полевые испытания.