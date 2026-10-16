Реактивный БПЛА влучил по ТРЦ "Экватор" в Ровно

Россия атаковала Ровно дронами. В городе есть попадание в торгово-развлекательный центр.

С самого утра российские войска атакуют Ровно реактивными дронами. В городе раздалась серия взрывов.

Какие последствия удара по Ровно?

В Ровно оккупанты уничтожили строительный гипермаркет "Демакс". Также россияне поразили ТРЦ "Экватор".

Враг уничтожил строительный магазин: смотрите видео

Россия ударила по ТРЦ "Экватор": смотрите видео

Глава ОВА Александр Коваль подтвердил удар по ТРЦ.

Кроме жилищного сектора также потерпело поражение одно из крупных торговых заведений. Подробности потом,

– написал он.

Ранее чиновник сообщал о поражении гражданской инфраструктуры в результате атаки на областной центр. По его словам, пострадали семь человек.

Кроме Ровенщины, ночью и утром от российских ударов страдала и Волынь. В результате атаки на регион погиб один человек, еще восемь травмировались.

В Маневичах российский дрон попал в предприятие "Агрофрукт ЛТД", из-за чего возникла угроза выброса аммиака.

В Луцке повреждена гражданская и критическая инфраструктура, город остался без света. Также в Луцкой общине загорелось хозяйственное здание.