Россия начала запускать на Украину реактивные дроны типа "Шахед". Для их сбивания придется использовать дорогие зенитные ракеты, пока не будет найдена более дешевая альтернатива.

Цена может достигать миллионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The War Zone.

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Как можно сбивать реактивные "Шахеды"?

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что в основном, реактивный "Шахед" на радаре отображается как крылатая ракета по параметрам полета, поскольку его скорость может превышать 500 километров в час.

Однако не все средства, которые украинские военные используют сегодня, могут перехватывать такие цели. В издании отмечают, что этот вид оружия также труднее отслеживать и перехватывать, по сравнению с "Шахедами" с винтовым двигателем, поскольку летают они быстро и высоко.

Дроны с реактивным двигателем, судя по всему, являются версией дрона Shahed-238, который Иран впервые представил в ноябре прошлого года. Согласно слитым документам, такой БпЛА имеет дальность полета ориентировочно от 997 до 1995 километров и может подниматься на высоту до почти 9,65 километров.

Боеголовка весит 50 килограммов, а его турбореактивный двигатель развивает максимальную скорость до 600 километров в час.

Украинский ресурс "Милитарный" пишет, что такие характеристики делают Shahed-238 практически недосягаемым как для мобильных огневых групп, оснащенных стрелковым оружием и пушечными орудиями, так и для дронов-перехватчиков с электродвигателями.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечает, что Украина разрабатывает перехватчики, способные противостоять реактивным дронам, но их массовое производство оказывается сложной задачей из-за российских атак на производственные объекты и проблем с цепочкой поставок.

Еще одним вопросом остается, сколько таких реактивных "Шахедов" способна производить Россия.

Сейчас она производит 2000 пропеллерных Shahed в месяц и планирует увеличить этот показатель до 5000. Однако добавление реактивных двигателей усложняет их производство.