Реактивный "Шахед" летел на Киев: в столице раздались взрывы

Вечером 18 августа в Киеве раздались взрывы в результате атаки российских беспилотников. Ранее сообщалось о пролете реактивного "Шахеда".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Что известно о взрывах в столице?

Во время воздушной атаки на столицу мониторинговые каналы сообщили о движении российского ударного беспилотника в пределах Киева.

В частности, речь шла о реактивном "Шахеде", который направлялся в сторону Левобережного массива и Русановки. Позже появились сообщения о взрыве в Киеве.

Также о движении беспилотников сообщали в районе Березняков и Троещины.

Впоследствии в сети появилась информация о работе противовоздушной обороны. По данным мониторинговых каналов, "Шахед" был сбит над Киевом.

Около 17:45 мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе, во дворе пятиэтажного жилого дома, упали обломки вражеского БПЛА. Пожара нет.

В столице действуют силы ПВО. Опасность сохраняется, поэтому призываем не покидать укрытия до официального сигнала об отбое,

– сообщают в КГГА.

Однако российские войска продолжают проводить атаки в регионе, поэтому местных жителей призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы Военно-воздушных сил.

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Кроме того, Россия вечером 18 августа совершила атаку на другие регионы Украины. В частности, Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА, который через Тернопольскую область летел в направлении Дубна.

Впоследствии в регионе раздались взрывы – начальник Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль сообщил, что это была операция сил противовоздушной обороны. Украинские защитники сбили вражескую цель, и в результате атаки никто не пострадал.

Во время воздушной тревоги жителей области призвали оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности.