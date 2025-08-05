Россия все чаще атакует Украину реактивными "Шахедами". Однако украинцы уже имеют перехватчики таких беспилотников.

Со временем станут известны подробности о новом виде вооружения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

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Что сказал Коваленко о перехватчиках реактивных "Шахедов"?

По словам руководителя ЦПИ, от реактивных "Шахедов" также есть перехватчики, поэтому когда ширятся в пабликах разные истории о "все пропало" – ничего не пропало.

Есть определенные разработки, о которых думаю сообщат в подходящий момент,

– сказал Коваленко.

Отметим, что реактивные "Шахеды" имеют значительно более высокую скорость полета (до 600 километров в час), что затрудняет их перехват. Однако украинская ПВО адаптируется к новым угрозам, продолжая успешно сбивать большинство вражеских целей.

И хотя реактивные дроны технологически более продвинутые, они оставляют значительный тепловой след, что позволяет украинским системам ПВО с инфракрасной головкой самонаведения эффективно их захватывать.