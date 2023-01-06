"Реализация плана": как Россия хочет использовать "рождественское перемирие"

Российский диктатор Владимир Путин якобы приказал своим военным прекратить огонь на рождественские праздники. Накануне с ним пообщался турецкий лидер Реджеп Эрдоган, который призвал главу государства-агрессора в одностороннем порядке пойти на такой шаг, если тот хочет переговоров.

Впрочем, доверять Кремлю в вопросе "перемирия" не стоит. У нас есть богатый печальный опыт с 2014 года на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом 24 канала сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Украине не стоит идти на перемирие

Россия никогда не придерживалась своих обещаний. Через считанные часы после объявления перемирия снова начинались боевые действия. По мнению обозревателя, все это – манипуляции. К тому же Россия может использовать это перемирие исключительно для своей пользы. Кажется, что 36 часов – это немного. Однако, отмечает Коваленко, за это время можно:

Передислоцировать и перегруппировать подразделения передовой зоны;

Накопить боекомплект для артиллерии на сутки, что бы обеспечить тактику огневого вала по узкому фронту в направлении Бахмута, Авдеевки, Угледара, Соледара и так далее. Это реализация какого-нибудь наступательного плана;

Реализовать большое количество провокационных сценариев. Они могут обстрелять тот или иной объект, населенный пункт и обвинили в этом наших военных, чтобы дискредитировать ВСУ в информационном пространстве.

Мы видели большое количество таких кровавых манипуляций, которые оккупанты реализовывали с 2014 года, поэтому, фактически, идти на такое перемирие не нужно. Спасибо Реджепу Эрдогану за его инициативу. Однако именно насчет миротворческих миссий – мы, наверное, сами разберемся, когда с Россией можно идти на какое-то перемирие,

– отметил Коваленко.

По словам Коваленко, если принимается решение о прекращении огня – должен быть план действий на это время. Эрдоган мог быть одним из элементов в этой истории, который отработался русскими с нарративом определенной миротворческой миссии. Да, о том, что России крайне нужно перемирие, речь идет давно. Но оно должно быть более продолжительным.

Россиянам нужно месяц – два, чтобы они заморозили конфликт, поставили его на паузу, пережили зиму и накопили ресурс для реализации действительно наступательных операций,

– утверждает обозреватель.

Он в очередной раз подчеркнул: любое перемирие может быть в пользу только России. Более того, если кто-то из наших международных партнеров не поймет отказ Украины, мы имеем задокументированный опыт с 2014 года.

"Любая критика недопустима. Если она будет – это уже вопрос к этому международному партнеру, насколько он понимает проблематику этой войны, а также кто такая Россия и ее руководство", – подытожил Александр Коваленко.