Лидеры стран Европейского Союза рассмотрят вопрос реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Произойдет это на саммите ЕС, который запланирован на 19 июня.

На саммите ЕС будут говорить о реализации минских соглашений: что известно

Об этом говорится в письме-приглашении председателя Совета Европы Шарля Мишеля. Документ опубликовали на официальном сайте Совета ЕС.

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Мишель подчеркивает, что состояние реализации минских договоренностей лидеры стран Евросоюза рассмотрят в конце встречи.

Центральными темами саммита станут:

"Многолетние финансовые рамки";

"План восстановления экономики ЕС".

Состоится мероприятие в онлайн-режиме. На него приглашены 27 стран-членов ЕС.

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Главное о минских соглашениях

Это обобщающий термин для обозначения трех совместных документов сторон участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате:

Минский протокол;

Меморандум о выполнении положений Протокола;

Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола.

Хотя минские соглашения и разделяют на "первую" и "вторую", официально существует только Протокол, содержащий ряд договоренностей, и Комплекс мероприятий по их выполнению.

Минские соглашения являются прежде всего политическими, а не юридически обязательными документами . Они не ратифицированы Верховной Радой Украины, как международно-правовые договоры.

11 – 12 февраля 2015 года был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола (так называемый "Минск – 2") . Соглашение также подписала контактная группа, состоящая из представителей России, Украины и оккупированного Донбасса. Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Что предусматривает Комплекс мер по выполнению Минского протокола

Немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение.

Отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности.

М ониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня.

Отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.