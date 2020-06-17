Реализацию минских соглашений рассмотрят на саммите ЕС
Лидеры стран Европейского Союза рассмотрят вопрос реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Произойдет это на саммите ЕС, который запланирован на 19 июня.
На саммите ЕС будут говорить о реализации минских соглашений: что известно
Об этом говорится в письме-приглашении председателя Совета Европы Шарля Мишеля. Документ опубликовали на официальном сайте Совета ЕС.
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Мишель подчеркивает, что состояние реализации минских договоренностей лидеры стран Евросоюза рассмотрят в конце встречи.
Центральными темами саммита станут:
- "Многолетние финансовые рамки";
- "План восстановления экономики ЕС".
Состоится мероприятие в онлайн-режиме. На него приглашены 27 стран-членов ЕС.
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Главное о минских соглашениях
Это обобщающий термин для обозначения трех совместных документов сторон участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате:
- Минский протокол;
- Меморандум о выполнении положений Протокола;
- Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола.
Хотя минские соглашения и разделяют на "первую" и "вторую", официально существует только Протокол, содержащий ряд договоренностей, и Комплекс мероприятий по их выполнению.
Минские соглашения являются прежде всего политическими, а не юридически обязательными документами . Они не ратифицированы Верховной Радой Украины, как международно-правовые договоры.
11 – 12 февраля 2015 года был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола (так называемый "Минск – 2"). Соглашение также подписала контактная группа, состоящая из представителей России, Украины и оккупированного Донбасса. Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.
Что предусматривает Комплекс мер по выполнению Минского протокола
- Немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение.
- Отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности.
- Мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня.
- Отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.
Некоторые поправки к минским соглашениям уже вносили. Например, о разведении сил и "формулу Штайнмайера", которую 1 октября 2019 подписали члены ТКГ в Минске.