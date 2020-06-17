Лідери країн Європейського Союзу розглянуть питання реалізації мінських угод щодо врегулюванн ситуації на Донбасі. Відбудеться це на саміті ЄС, який заплановано на 19 червня.

На саміті ЄС говоритимуть про реалізацію Мінських угод: що відомо

Про це мовиться в листі-запрошенні голови Ради Європи Шарля Мішеля. Документ опублікували на офіційному сайті Ради ЄС.

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Мішель підкреслює, що стан реалізації мінських домовленостей лідери країн Євросоюзу розглянуть наприкінці зустрічі.

Центральною темою саміту стануть "Багаторічні фінансові рамки" та "План відновлення економіки ЄС". Відбудеться захід у онлайн-режимі. На нього запрошено 27 країн-членів ЄС.

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Головне про мінські угоди

Це узагальнювальний термін на позначення трьох спільних документів сторін-учасників врегулювання ситуації на Донбасі в нормандському форматі:

Мінський протокол;

Меморандум про виконання положень Протоколу;

Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу.

Хоча мінські угоди й розділяють на "першу" і "другу", офіційно існує лише Протокол, який містить низку домовленостей, і Комплекс заходів щодо їх виконання.

Мінські угоди є передусім політичними, а не юридично обов'язковими документами. Вони – не ратифіковані Верховною Радою України, як міжнародно-правові договори.

11 – 12 лютого 2015 року було узгоджено Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу (так званий "Мінськ – 2". Угоду також підписала контактна група, що складається з представників Росії, України та прелставників окупованого Донбасу. Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.

Що передбачає Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу

Негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання.

Відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки; – моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню;

Відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

Деякі поправки до мінських угод уже вносили. Наприклад, розведення сил та "формула Штайнмаєра", яку 1 жовтня 2019 року підписали члени ТКГ у Мінську.