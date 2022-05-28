Реальная угроза для кораблей России, – эксперт назвал преимущества "Гарпунов"

Министерство обороны Украины сообщило, что страны-партнеры предоставили нам пусковые установки "Гарпун". Такое оружие является важной угрозой для российских кораблей – теперь они не смогут подойти к нашим берегам.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, оружие будет держать российские корабли "на расстоянии вытянутой руки" от наших берегов.

В Украину уже поступили САУ М109, а также "Гарпуны", – Минобороны

Он пояснил, что "Гарпун" – это противокорабельная ракета , которая имеет три вида дальности пуска – 90, 120 и почти 300 километров. Пока неизвестно, боеприпасы какой дальности Украина получила.

Но в любом случае это оружие является гарантией того, что российские корабли не подойдут (к нашим берегам – 24 канал). Эти ракеты могут преодолевать систему ПВО и радиоэлектронных помех. На сегодняшний день "Гарпуны" являются реальной угрозой для Черноморского флота России,

– подчеркнул Жданов.

Эксперт отметил, что теперь в Украине появляется оружие, которым мы можем сдерживать или удерживать огневую дистанцию российских кораблей от нашего побережья.

Олег Жданов о "Гарпунах" и ситуации в Луганской области:



Добавим, что в Минобороны продемонстрировали, как работают "Гарпуны" и чем они угрожают российскому флоту. Там добавили, что теперь другие российские корабли последуют за крейсером "Москва" на дно Черного моря.

Как работают противокорабельные ракеты Harpoon: смотрите видео



Что известно о ракетах Harpoon

Противокорабельные ракеты Harpoon являются одними из самых распространенных в мире. Они оснащены активными радиолокационными системами самонаведения и имеют сверхнизкую траекторию полета.

Для запуска "Гарпунов" могут использовать разные платформы – самолеты, надводные корабли, подводные лодки, береговые пусковые установки. Для каждой из этих платформ разработан отдельный вариант ракеты.

Есть два варианта применения ракет Harpoon – пуск по пеленгу и дальности, или пуск по дальности. В первом случае необходимо знать точное местоположение цели, чтобы ракета долго оставалась незамеченной для враждебных систем ПВО.

Во втором варианте ракету запускают в направлении предполагаемого нахождения корабля противника, а головка самонаведения включается сразу же и самостоятельно осуществляет поиск цели.

К слову, СМИ также сообщили, что США одобрили передачу Украине реактивных систем залпового огня большой дальности MLRS. Ранее украинские власти просили Вашингтон предоставить эту систему, чтобы оградить территории от оккупантов.

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