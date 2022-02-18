Реальная угроза есть только на Востоке Украины, – Резников

Алексей Резников заявил, что реальная угроза со стороны России существует только на Донбассе. Жителям остальной территории Украины в ближайшее время ничего не угрожает.

Детали от Резникова о ситуации в Украине

На всей территории Украины, кроме Восточной, спокойно. Об этом министр обороны заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 18 февраля, информирует 24 канал.

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В Луганской и Донецкой областях незаконные вооруженные формирования под руководством России осуществляют уже вторые сутки обстрелы и подвергают опасности гражданское население и наших военных. Там угроза реальна,

– рассказал Резников.

Он заверил, что Украина наблюдает за ситуацией и фиксирует все нарушения. Министр надеется, что состоится заседание Трехсторонней контактной группы и доклад наблюдателей ОБСЕ подтвердит это.

Министр обратился к жителям Донбасса

Глава Минобороны призвал жителей временно оккупированного Востока Украины не бояться. Ведь Вооруженные силы Украины для них не враг. Резников призвал не верить циничным фейкам, которые распространяют российские наемники.

Другие заявления министра на заседании

Резников отметил, что вероятность вторжения России сейчас низкая.

Сейчас у границы находятся 149 тысяч российских военных, учитывая авиацию и морской контингент.

В ближайшее время количество войск может еще увеличиться из-за учений агрессора в Беларуси и Черном море. Кроме того, в море могут зайти еще 3 российских корабля.

Западные партнеры предоставили ВСУ уже более 2 тонн военного вооружения.

Украина не будет совершать никакой агрессии против Беларуси. Напротив, белорусские и украинские военные начнут коммуникацию.

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