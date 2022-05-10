Реальные части у Путина закончились: даже для парада не хватило

Парад детей? Забавно по параду в Москве. На начальном этапе идут в массе своей курсанты военных училищ.

При этом говорят, например, о "парадном расчете полка ВМС", который состоит из курсантов. Парадный расчет ВДВ – тоже рязанское училище. И так все вооруженные силы (пеший строй).

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Курсанты и ряженые

Пограничники ФСБ – тоже академия. Как и МЧС. Исключение – инженерные части и ж/д войска. Там "военнослужащие", которые выполняют задачу по развитию БАМ.

Ну и военная полиция – эти тоже не курсанты. Как и дивизия Дзержинского, но те из-под Москвы никуда не поедут. Дальше ряженые – казаки…

Россия вывела на парад курсантов / Скриншот видео

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Техники тоже нет

Реальные части – сводная коробка от Таманской и Кантемировской дивизий, Севастопольская бригада и все.

Возникает вопрос: а где же реальные части. Закончились и даже до парада не хватило. ЗЫ: техники тоже практически нет. 8 БМП (разных моделей), 12 танков, немного автомобильной техники, РСЗО и "Искандер"…

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