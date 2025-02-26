Не границы 1991 года: генерал США ответил, что реально Украина может получить на переговорах

В Соединенных Штатах Америки, вероятно, считают, что Россия хочет завершить войну в Украине. Мировые лидеры много дискутируют по этому поводу, обсуждая различные варианты прекращения огня. Украинская власть также не исключает такую возможность, однако требует реальных гарантий безопасности для нашего государства.

Генерал США в отставке Дэвид Петреус рассказал 24 Каналу, что администрация Дональда Трампа сразу после инаугурации начала активную работу по содействию завершению российско-украинской войны. По его мнению, надо еще подождать, чтобы понять, хватит ли этих усилий, чтобы активизировать весь процесс.

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"Я видел оценки от различных правительственных организаций и лидеров. Они не уверены, что Владимир Путин думает, что он не может просто продолжать, несмотря на ужасные потери", – сказал он.

Гарантии безопасности для Украины

Дэвид Петреус заметил, что Россия и Украина потеряли много людей. Однако кремлевский диктатор, вероятно, не осознает масштабов этой трагедии.

Я вполне разделяю желание президента Трампа положить конец этой войне. Вопрос в том, какие будут условия, на которые может согласиться Владимир Путин и из чего будут состоять гарантии безопасности. Это чрезвычайно важно,

– подчеркнул он.

Опасно просто позволить Путину отдохнуть и сделать паузу, чтобы он восстановил свои силы и произвел еще больше оружия.

Важно! Кирилл Буданов отрицает, что якобы уже определена дата окончания войны, отметив, что это зависит от договоренностей всех сторон. В то же время он отметил, что война может прекращаться в 2025 году из-за истощения российской армии и огромных финансовых затрат Кремля.

Генерал США в отставке подчеркнул, что война должна завершиться навсегда.

Я бы хотел, чтобы это закончилось тем, что Украина освободила полностью всю свою территорию. К сожалению, сейчас это не является реалистичным стремлением,

– высказался Дэвид Петреус.

Однако есть вероятность, что США предоставят Украине больше помощи, чтобы обеспечить необходимые способности для обороны. Важно, чтобы и европейские партнеры нашего государства также присоединиться к этому.

Петреус считает, что могут быть собраны силы, которые будут выполнять любые задачи в случае нарушения режима прекращения огня со стороны России.