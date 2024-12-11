Есть три государства, которые могут обеспечить реальные гарантии безопасности для Украины

Дискуссии о прекращении боевых действий на территории Украины продолжаются. Власти нашего государства подчеркивают необходимость гарантии безопасности. Говорится о членстве в НАТО.

Американский политолог Рамиз Юнус рассказал 24 Каналу, что гарантии безопасности Украине может предоставить только ядерное государство. Важно, чтобы она была постоянным членом Совета Безопасности ООН.

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Гарантии для Украины

Рамиз Юнус подчеркнул, что есть три государства, которые действительно могут предоставить нашему государству гарантии безопасности. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Все они являются членами НАТО.

НАТО, как военно-политический блок может предоставить гарантии безопасности для Украины, если этого захотят в США. Есть страны, которые выступают против этого, однако Соединенные Штаты Америки имеют значительное влияние на Альянс,

– отметил американский политолог.

По его словам, пока неизвестно заинтересованы ли в США, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине через систему НАТО, или, возможно, через какие-то другие механизмы.

"Ведь есть другой вариант, например, как в Израиле, Южной Корее или Японии, где США гарантирует безопасность этим государствам. Поэтому возникает вопрос, или какая-то из ядерных государств, которая была бы постоянным членом Совета Безопасности, готова предоставить Украине такие же гарантии?", – сказал Рамиз Юнус.

Какая страна может стать гарантом

Американский политолог считает, что Украине наиболее выгодно сотрудничать с Великобританией по получению гарантий безопасности. Он объяснил это тем, что наша страна географически ближе расположена к этому государству, чем к США.

Важно! Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не настаивает на немедленном вступлении в НАТО, учитывая позицию отдельных членов Альянса, которые опасаются прямого втягивания в войну с Россией. Несмотря на это, Украина считает членство в НАТО единственной долгосрочной гарантией безопасности, что остается стратегической целью.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Европа сама должна отвечать за коллективную безопасность в своем регионе. Великобритания из всех европейских стран является ближайшей для США.

Однако пока нет конкретных разговоров о реальных гарантиях безопасности, которые есть, например, в отношениях между США и Южной Кореей, Израилем и Японией. Если они появятся, тогда Украина может ожидать размещения военной базы одной из трех стран на своей территории,

– предположил Рамиз Юнус.

Он добавил, что дальше события будут развиваться на перспективу, в зависимости от того, как партнеры Украины будут усиливать свои позиции по военной помощи нашему государству. Однако, по мнению политолога, наше государство получает гарантии безопасности не через НАТО, а отдельную страну.