В реанимации на Прикарпатье от переохлаждения умерла женщина

В Ивано-Франковской области от переохлаждения умерла 46-летняя женщина. За час до смерти ее госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

Трагедия произошла утром 26 января. Женщина была доставлена ​​в реанимационное отделение Коломыйской центральной районной больницы около 9 утра.

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Женщина 1975 года рождения проживала в селе Нижний Вербиж – в 5 километрах от Коломыи. Пациентку доставили в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, около 10 утра она умерла.

Предварительная причина смерти – общее переохлаждение организма,

– говорится в сообщении.

Детали и обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

Есть 4 степени обморожения: симптомы

I степень начинается с поражения кожи: она бледнеет, чувствительность снижается, после разогрева становится сине-красной. Воспаление длится несколько дней, затем кожа чешется и шелушится.

II степень – некроз поверхности кожи, при отогревании кожа становится красно-синей, подпухает, на ней могут образоваться пузырьки наполненные прозрачной жидкостью. Человек может ощущать боль, повышается температура тела, ухудшается аппетит и сон, возникает лихорадка.

ІІІ степень – возникает тромбоз сосудов, некроз кожи и мягких тканей на разную глубину, возникают волдыри темно-бурого цвета, появляется сильная боль, потоотделение, наступает лихорадка, появляется апатия.

IV степень – омертвение всех слоев тканей и костей, а тело становится холодным и нечувствительным. На коже появляются волдыри с черной жидкостью. Обмороженный участок чернеет, мумифицируется, некроз длится в течение 2 – 3 месяцев. Наступает дистрофия, меняется состав крови.

в морозную погоду можно получить переохлаждение организма. Если есть длительное влияние низких температур на организм, возникает обморожение. Чаще всего страдают: уши, нос, щеки пальцы рук и ног.