Приблизит эффективность к нулю: как РЭБ "Покрова" защитит от "Шахедов" и даже крылатых ракет

Для эффективного противостояния российским ракетам и дронам-камикадзе важны не только системы ПВО. Также противодействовать им разрешают системы РЭБ.

Собственно ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей работе "Современная позиционная война и как в ней победить" рассказывал о РЭБ "Покрова". И, как отмечают журналисты, она имеет не просто большое, а действительно стратегическое значение.

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Какая задача РЭБ "Покрова"

Имеющейся информации о РЭБ "Покрова" очень мало. Но известно, что ее основная задача – "подмена спутникового радионавигационного поля ("спуфинга"), угнетение спутниковой радионавигации по всей линии боевого столкновения и на большей части территории Украины".

Что это значит? А то, что все системы, пользующиеся спутниковой навигацией, просто не будут работать, когда активирован РЭБ "Покрова". И это касается как фронтовой зоны, так и почти всей территории нашего государства.

Если точнее, то системы могут или не работать совсем, если "Покрова" будет подавлять сигналы. Или они будут показывать некорректные данные в случае подмены координат.

Что это значит в гражданской сфере? А то, что все навигаторы с GPS, ГЛОНАСС и другие аналогичные системы работать не будут вообще. Или могут демонстрировать неправильные данные в случае подмены координат. Простыми словами, если вы введете на карте поездку, к примеру, в соседний город, то будьте готовы, что система либо вообще не будет находить спутников, либо просто заведет вас куда-нибудь в поле.

Как это повлияет на атаки

В первую очередь не будет работать система спутниковой навигации в вооружении. По сути, для некоторых целей врага это будет критическим. Если возьмем, например, те же "Шахеды", которые используют исключительно спутниковую навигацию и продолжают движение по инерции, если связь теряется.

В последнем случае дроны продолжают свое движение, но оно прямолинейно в сторону цели. В этом случае не учитываются компенсации от воздействия ветра и постоянная погрешность, которая с расстоянием только накапливается.

У дронов-камикадзе типа "Шахед" накопление погрешности инерциальной системы составляет около 5% на расстояние. То есть в условиях отсутствия работы спутниковой навигации погрешность будет 5 километров на каждые 100 километров в полете.

В то же время следует понимать, что это актуально в случае, что воздушная цель – в зоне действия РЭБ, а ее поле сплошное. Если же "Шахеду" удастся поймать сигнал спутниковой навигации, то он сможет произвести корректировку полета и обнулить погрешность.

В чем состоит суть "спуфинга"

В этом случае подлинные сигналы от спутников заменяют на ложные. Следовательно, тот же "Шахед" может считать, что продолжает полет по правильно заданным координатам. На самом же деле его сбили с курса и ведут к другой цели.

Таким образом удается угрозу увести. В то же время следует понимать, что существует целый ряд аппаратных и программных методов, позволяющих выявить "спуфинг". После этого данные спутниковой навигации считают скомпрометированными.

Подавление GPS или ГЛОНАСС – не ноу-хау. Собственно, враг использует системы "Комета-М" в своих ракетах и дронах, чтобы обеспечить надежную работу систем наведения на основе спутниковой навигации.

Собственно, для борьбы с этим и планируют использовать "Покрову". По словам главы Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генштаба ВСУ Ивана Павленко, "у нас уже есть возможность противодействовать этой системе", имея в виду русскую "Комету-М".

Влияние "Покрова" на ракетные атаки

Если нам удастся разворачивать сплошные поля угнетения спутниковой навигации, то атаки теми же "Шахедами" будут менее эффективны для врага.

Кроме того, РЭБ "Покрова" должна помочь снизить точность атаки теми же крылатыми ракетами. В то же время следует понимать, что она не будет столь же эффективна, если сравнивать с подавлением "Шахедов".

Это объясняется просто. Крылатые ракеты имеют более точную инерциальную навигацию, а также системы DSMAC и TERCOM. Последние сравнивают изображение местности и рельеф под самой ракетой во время полета с эталонным изображением, заложенным в память. В то же время в случае отсутствия спутниковой навигации, точность ракет упадет.

Развертывание РЭБ "Покрова" имеет более чем просто стратегическое значение для Украины. Более того, она может сделать эффективность тех же "Шахедов" близкой к нулевому значению. А именно на них враг в последнее время делает акцент, атакуя нашу страну.