В России на выставке "трофейной" техники рампа украинского БТР придавила насмерть ребенка

В России состоялась демонстрация "трофейной техники НАТО" с войны в Украине. Впрочем, произошел несчастный случай, где погиб 4-летний ребенок.

Двери бронетранспортера упали мальчику на голову. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В России ребенка убил люк бронетранспортера

В Комсомоле-на-Амуре проходила выставка "трофейной техники НАТО", которую привезли из Украины.

К американскому бронетранспортеру M113 подошел 4-летний мальчик. В этот момент задняя рампа машины открылась и упала ребенку на голову.

Мальчик умер в карете скорой помощи.

Сообщается, что по бронемашине лазали и другие дети. Очевидцы рассказали, что в момент, когда мальчик ходил возле бронемашины, внутри кто-то из детей нажал на рычаг открытия дверей.

По другой версии гидравлика бронетранспортера вышла из строя, рампа открылась сама.

Выставку на Театральной площади открыли 25 апреля представители местной власти, заявив о "патриотическом воспитании подрастающего поколения".

На место инцидента прибыли экстренные службы, выставку закрыли.