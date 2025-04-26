В России на выставке "трофейной" техники рампа украинского БТР придавила насмерть ребенка
- На выставке в Комсомоле-на-Амуре 4-летний мальчик погиб из-за падения дверей бронетранспортера M113.
- Это произошло, вероятно, из-за неисправности гидравлики машины или действия другого ребенка внутри машины.
В России состоялась демонстрация "трофейной техники НАТО" с войны в Украине. Впрочем, произошел несчастный случай, где погиб 4-летний ребенок.
Двери бронетранспортера упали мальчику на голову. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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В России ребенка убил люк бронетранспортера
В Комсомоле-на-Амуре проходила выставка "трофейной техники НАТО", которую привезли из Украины.
К американскому бронетранспортеру M113 подошел 4-летний мальчик. В этот момент задняя рампа машины открылась и упала ребенку на голову.
Мальчик умер в карете скорой помощи.
Сообщается, что по бронемашине лазали и другие дети. Очевидцы рассказали, что в момент, когда мальчик ходил возле бронемашины, внутри кто-то из детей нажал на рычаг открытия дверей.
По другой версии гидравлика бронетранспортера вышла из строя, рампа открылась сама.
Выставку на Театральной площади открыли 25 апреля представители местной власти, заявив о "патриотическом воспитании подрастающего поколения".
На место инцидента прибыли экстренные службы, выставку закрыли.