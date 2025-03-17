Выжил только один ребенок: в пожаре на Харьковщине погибли двое взрослых и 10-летняя девочка

На Харьковщине произошел пожар, во время которого погибли три человека. В ГСЧС рассказали детали трагедии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

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Смертельный пожар на Харьковщине

В половине первого ночи 17 марта спасателям сообщили о пожаре в частном домовладении. Они выехали в село Новомихайловка Сахновщинской громады Берестинского района.

Ночью горело и гражданское предприятие на Харьковщине в селе Каменная Яруга. Россияне атаковали область беспилотниками.

По вызову сразу выехало 2 отделения Службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных пожар охватил всю площадь дома, которая составляла 50 квадратных метров. В очаге пожара спасатели обнаружили тела трех человек – 46-летнего мужчины, 41-летней женщины и 10-летней девочки. Еще один 14-летний мальчик чудом спасся, получив острую реакцию на стресс,

– сказано в заметке.

Пожар в Новомихайловке / Фото ГСЧС

11 работников ГСЧС смогли полностью потушить огонь только в 6 утра. Что повлекло пожар – пока не известно, это устанавливают.