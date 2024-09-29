Трагедия на Волыни: ребенок упал в зернохранилище

Несчастный случай произошел на Ковельщине. Там погиб мальчик.

В субботу, 28 сентября, к спасателям поступило сообщение, что в селе Майдан Ковельского района ребенок упал в зернохранилище.

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Гибель мальчика

На место происшествия прибыли спасатели 21-го ДПРП поселка Голобы, которые выгребли зерно из хранилища, что позволило достать ребенка и передать его работникам медицинской службы.

К сожалению, реанимировать мальчика не удалось.

В Волынской области ребенок упал в зернохранилище / Фото ГСЧС

Напомним, что в оккупированном Мариуполе 5 детей подорвались на мине. Как стало известно, российские саперы учили детей, что, мол, если они увидели взрывное устройство, то перед тем, как их вызвать, они самостоятельно должны проверить, не муляж ли это.