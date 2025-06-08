В Киеве 14-летнего парня госпитализировали с многочисленными травмами после падения с веревочной трассы

В одном из столичных парков 8 июня несовершеннолетний упал с веревочной трассы. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.

Пострадавший сорвался с высоты около полутора метров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Подросток сорвался с веревочной трассы в парке

Инцидент произошел 8 июня около 14:40 в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, 14-летний парень сорвался с высоты во время прохождения канатного аттракциона. Его госпитализировали с многочисленными травмами в медицинское учреждение.

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют детали инцидента. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение требований законодательства об охране труда".

Полиция расследует травмирование ребенка в столичном парке / Скриншот из видео местных Telegram-каналов

Напомним, в Полтаве на 9-летнего мальчика упала ветка с дерева. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. К лечению привлечены специалисты из Киева. Правоохранители начали уголовное производство.