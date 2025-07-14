Трагедия в Харькове: во время купания в гидропарке утонул 8-летний мальчик

В понедельник, 14 июля, в гидропарке города Харькова произошла трагедия. Во время купания погиб ребенок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. К поисково-спасательным работам привлекли водолазов.

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Что известно о трагедии?

Инцидент произошел в Журавлевском гидропарке. Во время купания 14 июля утонул 8-летний мальчик.

Водолазы обнаружили и подняли на поверхность тело ребенка только утром следующего дня – 15 июля.

Обратите внимание! В ГСЧС напоминают – даже несколько секунд невнимательности могут стоить ребенку жизни. Родителей призывают соблюдать правила безопасности: обучать детей правилам безопасного поведения на воде, не оставлять их без присмотра у воды и не позволять купаться в неприспособленных местах.

Всего с начала 2025 года на водоемах Украины погибло 40 детей.

К слову, за минувшие сутки в Украине погибли 8 человек, среди них – один ребенок, которая утонула в местном пруду в городе Обухов Киевской области. Фатальные случаи зафиксированы также в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях. На Полтавщине удалось спасти одного человека.

Напомним, вечером 4 июля на Петренковском водохранилище Харькова утонула девочка 2013 года рождения. Во время купания она отплыла примерно на 15 метров от берега и внезапно исчезла под водой. Тело ребенка достала из воды водолазная группа ГСЧС.