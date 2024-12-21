Задымление в "Реберне" в Киеве: спасатели сказали, что произошло и есть ли пожар
Днем 21 декабря в Киеве произошло задымление в "Реберне" возле станции метро Арсенальная. На место прибыли спасатели.
Это в комментарии 24 Каналу подтвердил представитель ГСЧС Киева Павел Петров.
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Задымление в "Реберне" возле станции метро Арсенальная: что известно
В субботу около 16 часов в Киеве произошло задымление в Реберне возле станции метро Арсенальная. В сети писали о якобы пожаре. В небо поднялся столб дыма.
Задымление в киевской "Реберне": смотрите видео
На место прибыли полицейские и ГСЧС. Спасатели провели обследование.
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Задымление в киевской "Реберне" / Фото Ирины Выхрущ, 24 Канал
Впрочем, возгорания нет. Произошло задымление.
Там дым от мангала. Никакого пожара нет,
– подчеркнул Павел Петров.
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В "Реберне" произошло задымление: смотрите видео