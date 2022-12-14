Ребята должны получить ротацию, – у Зеленского объяснили ситуацию с мобилизацией в Украине

В Украине хватает людей на фронте и в терробороне. Однако, если ВСУ и Минобороны констатируют, что ситуация изменилась, может потребоваться доукомплектация.

Однако об этом дополнительно сообщат, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

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Военные будут нуждаться в ротации

Подоляк напомнил, что война не закончилась. Бои крайне интенсивные. Он отметил, что украинцы должны понимать, может наступить время, когда понадобится дополнительная мобилизация определенных военных специальностей. Кроме того, бойцам, которые уже долго воюют, нужно обеспечить ротацию.

Ребята, которые находятся по 8 – 9 месяцев на переднем крае, должны получить ротацию,

– подчеркнул советник.

Однако он добавил, что важно не нагнетать ситуацию. На улицах никого не будут хватать, но если человек переехал из одного города в другой, необходимо встать на учет.

Продолжение мобилизации спрогнозировать сложно

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что сложно спрогнозировать, будет ли продолжена общая мобилизация в 2023 году. Это зависит от хода войны и ситуации на передовой. Потребность будут определяться военными.

Напомним, всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года и периодически продолжается указами президента.

В настоящее время она продлена до 19 февраля 2023 года.

В ряды ВСУ в первую очередь отбирают личный состав, который уже имел опыт прохождения военной службы.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что на блокпостах повесток не будут вручаться , поскольку хватает добровольцев. У ВСУ будут отбирать лучших из лучших.

Схожие тезисы говорил и министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что на данный момент потребности в дополнительной мобилизации в Украине нет.

По всей вероятности, мобилизация в Украине будет продолжена до тех пор, пока не завершатся военные действия на территории нашей страны.

Кстати, мобилизированные без опыта проходят в учебных центрах базовую общевойсковую подготовку, которая длится 30 суток. Речь идет о специалистах, не требующих дополнительного опыта, кроме базового. Для сложных специальностей, например, гранатометчиков, нужно еще 2 недели обучения.