Ребята готовы, оружие есть, – глава ВГА Марченко о ситуации в Одессе
Источник:фейсбук Одесской ОВА
Глава Одесской ОВ Максим Марченко заявил, что посетил центры комплектования территориальных бригад в Одессе. Чиновник заверил, что ребята готовы и оружие есть.
Соответствующую информацию сообщили в фейсбуке Одесской областной государственной администрации. Это случилось на 15-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Марченко заявил, что в Одесской области ребята готовы и имеют оружие
Сегодня (говорится о 10 марта – 24 канал) начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил центры комплектования территориальных бригад,
– говорится в сообщении.
Марченко заявил, что убедился, что желающих очень много, и это безусловно хорошо.
"Также съездил на один из блок постов на выезде из Одессы, ребята – наготове, оружие – есть, патроны – есть!" – заверил Марченко.
Глава Одесской ОВА посетил посты в Одесской области / фейсбук Одесской ОГА
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