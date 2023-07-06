"Ребята, несите носилки": видео первых минут после ракетного удара по дому во Львове
Источник:Андрей Ермак
Российские военные ночью 6 июля мощно атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр". Оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.
По состоянию на утро известно о 4 погибших и 34 пострадавших во Львове. Об этом по состоянию на 9:45 сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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Ракетная атака России унесла жизни 4 человек
Глава ОП опубликовал кадры первых минут после обстрела гражданских во Львове. На видео видно работу спасателей, а также крики о том, что нужны дополнительные носилки для пострадавших.
В частности, помощь была нужна людям на 4 этаже дома, который сильно пострадал от ракетного удара российских террористов.
Первые минуты после удара по дому во Львове: смотрите видео
Что известно о ракетной атаке на Львов
- Поздно ночью во Львове во время воздушной тревоги раздалось несколько сильных взрывов. По данным Воздушных сил ВСУ, Россия атаковала Львов крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
- Силам ПВО удалось обезвредить 7 из 10 ракет: еще три, к сожалению, попали. В Воздушных силах сообщили, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Львова. Местные власти подтвердили удар по критической инфраструктуре.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате ракетной атаки 4 человека погибли, однако спасатели продолжают поиски. Также 13 человек в больнице в разных состояниях.
- Из-за атаки во Львове повреждены 35 домов. Серьезно повреждены 60 квартир. Также повреждены 50 автомобилей.
- На ракетный террор со стороны российских военных отреагировал президент Владимир Зеленский. Он опубликовал видео последствий ночной атаки, а также подчеркнул, что обязательно будет ощутимый ответ российскому врагу.
- В ВСУ заявили, что враг готовился к атаке по Львову. В частности, оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море. При этом в ВСУ напомнили, что ракеты "Калибр", которыми Россия атаковала Львов, способны преодолеть расстояние в 2 500 километров. Таким образом, ракета фактически покрывает всю территорию Украины.