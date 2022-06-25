Ребенка оставили, а родителей забрали: мэр Мариуполя раскрыл детали о преступлениях оккупантов

На временно оккупированной территории Украины российские войска издеваются над мирным населением. В частности, над теми, кто работал в государственных органах.

В войне с Украиной Россия использует преступные инструменты имперской политики, в частности насильственную депортацию мирного населения. Около 47 тысяч мариупольцев были вывезены на территорию России или во временно оккупированные украинские населенные пункты – рассказал эксклюзивно сайту 24 канала мэр города Вадим Бойченко.

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По словам Бойченко, вокруг Мариуполя сейчас есть четыре так называемых фильтрационных лагеря. Передвигаться по городу или выехать из него невозможно без бумажки оккупантов, что ты прошел "фильтрацию". Жители могут месяцами ждать ее, при этом подвергаться пыткам и унижениям.

Если люди хотят ехать в Украину, это почти невозможно. Только через Россию. Если кто-то был госработником или муниципальным работником – отношение к ним в этих "лагерях" очень плохое.

Есть пример с мужем и женой, работавшими правоохранителями. Их забрали. Ребенка оставили с бабушкой,

– сказал он.

Мариуполь / Фото Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

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Вадим Бойченко также рассказал, что в маленьком селе возле города был сельский голова, который отказался работать с перешедшими на ту сторону коллаборационной силой ОПЗЖ и провозгласили себя властью. Мужчине уже провозгласили приговор суда псевдореспублики в Донецкой области – он получил десять лет лишения свободы.

Добавим, что оккупационные власти начали процесс установления и сбора детей Мариуполя. Предварительно это дети, потерявшие или потерявшие родителей во время оккупации города.

В частности известно, что около 15 детей, которых приютили мариупольцы по адресу проспекта Меотиды, российскими военными были изъяты и увезены в неизвестном направлении. В настоящее время украинские власти работают над установлением места назначения и содержания сирот и потерянных детей.

Главное о преступлениях в Мариуполе:

Мэр Мариуполя рассказал, как чеченцы вывозят украинцев в "фильтрационные" лагеря.

Вадим Бойченко также раскрыл подробности о преступлениях оккупантов в Мариуполе.

Из-за того, что российские оккупанты убили десятки тысяч жителей Мариуполя, в городе возник гуманитарный кризис. Массовые и стихийные захоронения начали вымывать дожди.

Возле Мариуполя оккупанты вырыли братские могилы по 30 метров.

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